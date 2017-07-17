Published by hrmozian on اثنين, 07/17/2017 - 10:25

توفي السيد طانيوس جرجس زياده شقيق العميد المتقاعد زياد زياده من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 7 / 2017 الساعة 17,00 في كنيسة مار الياس لطائفة الروم الأرثوذكس – حمانا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19,00 وبتاريخي 18 و 19 / 7 / 2017 ابتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة (هاتف العميد المتقاعد زياد زياده: 03/969594).

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Date: 
الأحد, يوليو 16, 2017