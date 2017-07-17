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Published by hrmozian on اثنين, 07/17/2017 - 10:25
توفي السيد طانيوس جرجس زياده شقيق العميد المتقاعد زياد زياده من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد طانيوس جرجس زياده شقيق العميد المتقاعد زياد زياده من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 7 / 2017 الساعة 17,00 في كنيسة مار الياس لطائفة الروم الأرثوذكس – حمانا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19,00 وبتاريخي 18 و 19 / 7 / 2017 ابتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة (هاتف العميد المتقاعد زياد زياده: 03/969594).
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Date:
الأحد, يوليو 16, 2017