توفي السيد محمد ذبيان شقيق العميد المتقاعد شوقي ذبيان من ضبّاط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 7 / 2022 الساعة 11.00 في دار آل ذبيان – مزرعة الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 24 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في دار آل ذبيان القديم – مزرعة الشوف، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد شوقي ذبيان على رقم الهاتف : 699544 / 03.