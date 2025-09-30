- En
ثلاثاء, 09/30/2025 - 11:11
توفي السيد طلال عجرم شقيق العميد المتقاعد عبد الله عجرم (٨٣٠٥٦٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٣٠ الساعة ۱۱,۰۰ في جبانة بلدة جب جنين - البقاع الغربي.
تقبل التعازي قبل الدفن ولمدة أسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد عبد الله عجرم على رقم الهاتف الخلوي: ٧٦/٥٥٥٠٦٩.
الثلاثاء, سبتمبر 30, 2025