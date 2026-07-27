Published by lebarmy15 on اثنين, 07/27/2026 - 06:50

توفي السيد زهير حسن ياسين شقيق العميد المتقاعد عبد الوهاب ياسين (۸۰۰۱۳۳) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٧ بعد صلاة العصر في مدفن الشيخ ياسين - مزبود - الشوف.
تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة (مفرق دلهون) ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ۲۸ و٢٠٢٦/٧/٢٩ ابتداءً من الساعة ۱۳.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في خلية مسجد بلدة مزبود، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٩١٥٥٠٨

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Date: 
الاثنين, يوليو 27, 2026