توفي السيد زهير حسن ياسين شقيق العميد المتقاعد عبد الوهاب ياسين (۸۰۰۱۳۳) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٧ بعد صلاة العصر في مدفن الشيخ ياسين - مزبود - الشوف.

تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة (مفرق دلهون) ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ۲۸ و٢٠٢٦/٧/٢٩ ابتداءً من الساعة ۱۳.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في خلية مسجد بلدة مزبود، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٩١٥٥٠٨