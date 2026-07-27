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Published by lebarmy15 on اثنين, 07/27/2026 - 06:50
توفي السيد زهير حسن ياسين شقيق العميد المتقاعد عبد الوهاب ياسين (۸۰۰۱۳۳) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد زهير حسن ياسين شقيق العميد المتقاعد عبد الوهاب ياسين (۸۰۰۱۳۳) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٧ بعد صلاة العصر في مدفن الشيخ ياسين - مزبود - الشوف.
تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة (مفرق دلهون) ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ۲۸ و٢٠٢٦/٧/٢٩ ابتداءً من الساعة ۱۳.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في خلية مسجد بلدة مزبود، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٩١٥٥٠٨
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Date:
الاثنين, يوليو 27, 2026