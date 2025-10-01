توفي القاضي حسن شحرور شقيق العميد المتقاعد علي شحرور (۸۳۰۱۹۱) من ضباط الجيش اللبناني ووالد زوجة النقيب كمال عيديبي من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

أقيم المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٩ الساعة ١٦,٠٠ في مجمع هونين الغبيري – قرب روضة الشهيدين.

تقبل التعازي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٣٠ اعتبارًا من الساعة ١٥,٠٠ لغاية الساعة ١٨,٠٠ في مجمع هونين الغبيري - طريق المطار، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١ اعتبارًا من الساعه ۱٥,۰۰ لغايه الساعة ١٨,٠٠ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء مقابل المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الاتصال بالنقيب كمال عيديبي على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٢٤٦٠٨٨ .