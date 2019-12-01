توفي السيد فؤاد طانيوس المر شقيق العميد المتقاعد عيد المر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 1 / 2019 الساعة 15.00 في كنيسة مار مخائيل - بتغرين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 13 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه. (رقم هاتف العميد المتقاعد عيد المر: 03/372282).

