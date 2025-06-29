توفي السيد علي ضاهر اللقيس شقيق العميد المتقاعد مصطفى اللقيس (۸۳۰۰٥۷) من ضباط الجيش اللبناني، ووالد زوجة الرائد حماد اللقيس من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

أُقيم المأتم في جبانة بعلبك.

تُقبل التعازي يومَي الأحد والإثنين بتاريخَي ۲۹ و٢٠٢٥/٦/٣٠ في حسينية آل اللقيس في بعلبك، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

- العميد المتقاعد مصطفى اللقيس: ٧٦/٦١٦٢٦٦.

- الرائد حماد اللقيس: ٧٠/٢٤٤٧٧٠.