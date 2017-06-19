توفي بتاريخ 18 /6 /2017 العريف المتقاعد طنوس ابو نادر شقيق العميد المتقاعد نادر ابو نادر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 19 /6 /2017 الساعة 16.00 في كنيسة مار يوسف – جزين.

تقبل التعازي بتاريخ 18 /6 /2017 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 19 /6 /2017 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار يوسف وبتاريخ 20 /6 /2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القلب الأقدس – بدارو – شارع سامي الصلح (هاتف العميد المتقاعد نادر ابو نادر 259650 /03).