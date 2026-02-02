Published by lebarmy16 on اثنين, 02/02/2026 - 11:36

توفي السيد عبدالله أيوب شقيق العميد المتقاعد ناصر أيوب (٨٦٠٤۳۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم  يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٢/٢ الساعة ١٤.٠٠ في جبانة بلدة كفرتبنيت - النبطية.
تُقبل التعازي طيلة أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة - قرب الحسينية، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد ناصر أيوب على رقم الهاتف: ۰۳/۹۱۱۷۱۷

Ar
Date: 
الاثنين, فبراير 2, 2026