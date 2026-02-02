توفي السيد عبدالله أيوب شقيق العميد المتقاعد ناصر أيوب (٨٦٠٤۳۹) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٢/٢ الساعة ١٤.٠٠ في جبانة بلدة كفرتبنيت - النبطية.

تُقبل التعازي طيلة أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة - قرب الحسينية، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد ناصر أيوب على رقم الهاتف: ۰۳/۹۱۱۷۱۷