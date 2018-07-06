توفي الحاج محمد عبد العال شقيق العميد المتقاعد وليد عبد العال من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 6 / 2018 عقب صلاة العصر في مسجد البسطة الفوقا، ويوارى الثرى في جبانة الباشورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل والد الفقيد الكائن في البسطة الفوقا - بناية منيمنة - الطابق الأرضي - مقابل محطة هاشم وبتاريخي 8 و 9 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 للرجال في مركز بيروت الإسلامي الملاصق لمسجد زقاق بلاط وللنساء في منزل الفقيد الكائن في منطقة البسطة الفوقا - شارع صالح حيدر - بناية رولا (2) - الطابق الأول.