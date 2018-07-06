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Published by lebarmy3 on خميس, 06/07/2018 - 22:22
توفي الحاج محمد عبد العال شقيق العميد المتقاعد وليد عبد العال من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج محمد عبد العال شقيق العميد المتقاعد وليد عبد العال من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 7 / 6 / 2018 عقب صلاة العصر في مسجد البسطة الفوقا، ويوارى الثرى في جبانة الباشورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل والد الفقيد الكائن في البسطة الفوقا - بناية منيمنة - الطابق الأرضي - مقابل محطة هاشم وبتاريخي 8 و 9 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 للرجال في مركز بيروت الإسلامي الملاصق لمسجد زقاق بلاط وللنساء في منزل الفقيد الكائن في منطقة البسطة الفوقا - شارع صالح حيدر - بناية رولا (2) - الطابق الأول.
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Date:
الخميس, يونيو 7, 2018