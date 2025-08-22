توفي المعاون اول المتقاعد انيس بولس ابي نجم من عناصر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شقيق العميد المتقاعد يوسف ابي نجم (٨٠٠٠٩٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٣ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة السيدة - عزة - النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ ولغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٤ إبتداءً من الساعة ١٤:٠٠ ولغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار شربل - أدونيس.