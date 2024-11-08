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Published by lebarmy3 on جمعة, 11/08/2024 - 13:47
توفي بتاريخ ۲۰٢٤/١١/٧ المؤهل الأول المتقاعد سليمان بو عمار شقيق العميد المتقاعد يوسف بو عمار (۸۳۰۱۷۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٨ الساعة ١٦:٠٠ في النادي الثقافي الاجتماعي - بدغان - عاليه.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخي ۹ و۲۰٢٤/١١/١٠ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في النادي المذكور أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد يوسف بو عمار على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٢٤٤٩٨.
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Date:
الجمعة, نوفمبر 8, 2024