توفي بتاريخ ۲۰٢٤/١١/٧ المؤهل الأول المتقاعد سليمان بو عمار شقيق العميد المتقاعد يوسف بو عمار (۸۳۰۱۷۹) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٨ الساعة ١٦:٠٠ في النادي الثقافي الاجتماعي - بدغان - عاليه.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخي ۹ و۲۰٢٤/١١/١٠ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في النادي المذكور أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد يوسف بو عمار على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٢٤٤٩٨.