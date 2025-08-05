Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 08/05/2025 - 16:02

توفي الأستاذ رائد أبو شقرا شقيق العميد المهندس المتقاعد وائل أبو شقرا (۹۲۰۰٥۸) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٦ الساعة ۱۲:۰۰ في دار بلدة عماطور.
تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ۱۷:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في دار البلدة المذكورة أعلاه، ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٠ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٢:٠٠ وبقية أيام الأسبوع في منزل الفقيد - عماطور، أو عبر الاتصال بالعميد المهندس المتقاعد وائل أبو شقرا على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٤٢٣٤٨.

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Date: 
الثلاثاء, أغسطس 5, 2025