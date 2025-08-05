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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 08/05/2025 - 16:02
توفي الأستاذ رائد أبو شقرا شقيق العميد المهندس المتقاعد وائل أبو شقرا (۹۲۰۰٥۸) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الأستاذ رائد أبو شقرا شقيق العميد المهندس المتقاعد وائل أبو شقرا (۹۲۰۰٥۸) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٦ الساعة ۱۲:۰۰ في دار بلدة عماطور.
تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ۱۷:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في دار البلدة المذكورة أعلاه، ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٠ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٢:٠٠ وبقية أيام الأسبوع في منزل الفقيد - عماطور، أو عبر الاتصال بالعميد المهندس المتقاعد وائل أبو شقرا على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٤٢٣٤٨.
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Date:
الثلاثاء, أغسطس 5, 2025