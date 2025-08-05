توفي الأستاذ رائد أبو شقرا شقيق العميد المهندس المتقاعد وائل أبو شقرا (۹۲۰۰٥۸) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٦ الساعة ۱۲:۰۰ في دار بلدة عماطور.

تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ۱۷:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في دار البلدة المذكورة أعلاه، ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٠ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٢:٠٠ وبقية أيام الأسبوع في منزل الفقيد - عماطور، أو عبر الاتصال بالعميد المهندس المتقاعد وائل أبو شقرا على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٤٢٣٤٨.