توفي السيد إبراهيم طانيوس واكيم شقيق العميد طبيب الأسنان المتقاعد إيليا واكيم (۹۲۰۰۲۸) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/١/٦ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار متر - الأشرفية.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٧ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالعميد طبيب الأسنان المتقاعد إيليا واكيم على رقم الهاتف: ٧٠/٣٠٠٦٢٧.