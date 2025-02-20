توفي السيد مصطفى عبد الخالق شقيق العميد فادي عبد الخالق من منطقة جبل لبنان.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٠ الساعة ١١:٠٠ في بلدة مجدلبعنا - مبنى جمعية الرابطة الأخوية.

تقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢١ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في مبنى الجمعية المذكورة أعلاه، وبتاريخي ۲۲ و۲۰۲٥/۲/۲۳ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في منزل شقيقه العميد فادي عبد الخالق أو عبر الاتصال على رقم هاتفه الخلوي: ٧٦/٥٢٦٢٥٢.