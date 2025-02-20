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Published by lebarmy2 on خميس, 02/20/2025 - 11:14
توفي السيد مصطفى عبد الخالق شقيق العميد فادي عبد الخالق من منطقة جبل لبنان.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٠ الساعة ١١:٠٠ في بلدة مجدلبعنا - مبنى جمعية الرابطة الأخوية.
تقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢١ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في مبنى الجمعية المذكورة أعلاه، وبتاريخي ۲۲ و۲۰۲٥/۲/۲۳ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في منزل شقيقه العميد فادي عبد الخالق أو عبر الاتصال على رقم هاتفه الخلوي: ٧٦/٥٢٦٢٥٢.
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Date:
الأربعاء, فبراير 19, 2025