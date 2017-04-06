توفي السيد إدمون مشرف شقيق العميد يوسف مشرف من مقر عام الجيش – دورة دراسية في الخارج.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 6 /2017 الساعة 15.00 في كنيسة مار إليان – رأس بعلبك.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 6 / 6 /2017 إبتداءً من الساعة 9.30 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي

7 و 8 / 6 /2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة البولوسيين جونيه.