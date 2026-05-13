- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy12 on أربعاء, 05/13/2026 - 16:05
توفي السيد جورج زين شقيق اللواء الركن الشهيد فرنسيس زين (٦٠٠٠١٥) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد جورج زين شقيق اللواء الركن الشهيد فرنسيس زين (٦٠٠٠١٥) من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة سيدة الخلاص - صليما - بعبدا.
تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٤ ابتداءً من الساعة ١١.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة القديسة ريتا حرش تابت - المتن.
Ar
Date:
الأربعاء, مايو 13, 2026