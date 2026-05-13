Published by lebarmy12 on أربعاء, 05/13/2026 - 16:05

توفي السيد جورج زين شقيق اللواء الركن الشهيد فرنسيس زين (٦٠٠٠١٥) من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة سيدة الخلاص - صليما - بعبدا.
تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٤ ابتداءً من الساعة ١١.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة القديسة ريتا حرش تابت - المتن.

