توفي السيد روؤف ابو حمزه شقيق اللواء الركن المتقاعد رمزي ابو حمزه من ضباط الجيش اللبناني (رئيس أركان سابق).

يقام المأتم بتاريخ 18 / 10 / 2022 الساعة 13.00 في بلدة خريبة الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 في دار البلدة وطيلة أيام الاسبوع إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية 19.00 في منزله – خريبة الشوف، أو عبر الإتصال باللواء الركن المتقاعد على الرقم التالي: 440240 /03.