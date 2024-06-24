توفي المهندس ميشال قرعه شقيق كل من اللواء الركن المتقاعد نبيل قرعه (٧٥٠٠٣٠) والعميد الركن المتقاعد جوزيف قرعه (۸۲۰۰۳٦) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني واللواء المتقاعد جورج قرعه مدير عام أمن الدولة (سابقًا).

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة سيدة الحماية للروم الملكيين الكاثوليك - سن الفيل الدكوانة - مستديرة الحايك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخي ٢٥ و٢٠٢٤/٦/٢٤ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالأرقام التالية:

-اللواء الركن المتقاعد نبيل قرعه: ٠٣/٥٣٧٨١٣.

-اللواء المتقاعد جورج قرعه: ٧٠/١٢٨٢٨١.

-العميد الركن المتقاعد جوزيف قرعه: ٠٣/٧٧٦٤٤٦.