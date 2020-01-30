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Published by lebarmy14 on خميس, 01/30/2020 - 14:05
توفي السيد أحمد ابراهيم شقيق اللواء المتقاعد عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام.
يقام المأتم بتاريخ 30 / 1 / 2020 الساعة 14.00 في بلدة كوثرية السياد.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتواريخ 31 / 1 / 2020 و1 - 2 / 2 / 2020 في حسينية البلدة المذكورة وبتاريخ 3 / 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة.
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Date:
الخميس, يناير 30, 2020