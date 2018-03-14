Published by lebarmy12 on أربعاء, 03/14/2018 - 19:11

توفي الدكتور ميشال الخوري شقيق المقدم الإداري المتقاعد جورج الخوري من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 3 / 2018 الساعة 13.00 في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثوذكس – الأشرفية ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثذوكس – مار متر – الأشرفية.

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Date: 
الأربعاء, مارس 14, 2018