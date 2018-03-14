- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy12 on أربعاء, 03/14/2018 - 19:11
توفي الدكتور ميشال الخوري شقيق المقدم الإداري المتقاعد جورج الخوري من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الدكتور ميشال الخوري شقيق المقدم الإداري المتقاعد جورج الخوري من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 3 / 2018 الساعة 13.00 في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثوذكس – الأشرفية ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثذوكس – مار متر – الأشرفية.
Ar
Date:
الأربعاء, مارس 14, 2018