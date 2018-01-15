توفي المعاون أول في قوى الأمن الداخلي خليل فؤاد فرج شقيق المقدم البحري طارق فرج من القوات البحرية.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 1 / 2018 الساعة 15,00 في كنيسة مار الياس ( مطرانية صيدا المارونية ).

تقبل التعازي قبل الصلاة إبتداءً من الساعة 11,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 16 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ، وبتاريخ 17 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة مارمارون – الدورة ، وبتاريخ 21 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون كنيسة سيدة النجاة - الزعرورية.