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Published by lebarmy12 on اثنين, 01/15/2018 - 07:16
توفي المعاون أول في قوى الأمن الداخلي خليل فؤاد فرج شقيق المقدم البحري طارق فرج من القوات البحرية.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 1 / 2018 الساعة 15,00 في كنيسة مار الياس ( مطرانية صيدا المارونية ).
تقبل التعازي قبل الصلاة إبتداءً من الساعة 11,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 16 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ، وبتاريخ 17 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة مارمارون – الدورة ، وبتاريخ 21 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون كنيسة سيدة النجاة - الزعرورية.
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Date:
الأحد, يناير 14, 2018