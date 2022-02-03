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Published by lebarmy5 on أربعاء, 03/02/2022 - 19:15
توفي السيد حسن قاسم شقيق المقدم الشهيد أمين قاسم من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد حسن قاسم شقيق المقدم الشهيد أمين قاسم من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 2 /3 /2022 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة بيت ليف – بنت جبيل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على أحد رقمي الهاتف:
- السيدة حكيمه قاسم (شقيقته): 957809 /03.
- السيدة شيرين قاسم (إبنة المقدم الشهيد): 986958 /03.
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Date:
الأربعاء, مارس 2, 2022