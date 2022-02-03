توفي السيد حسن قاسم شقيق المقدم الشهيد أمين قاسم من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 2 /3 /2022 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة بيت ليف – بنت جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على أحد رقمي الهاتف:

- السيدة حكيمه قاسم (شقيقته): 957809 /03.

- السيدة شيرين قاسم (إبنة المقدم الشهيد): 986958 /03.