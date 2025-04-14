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Published by lebarmy15 on اثنين, 04/14/2025 - 21:23
توفي السيد إيلي البلعة شقيق المقدم المتقاعد اندره البلعة (۲۰۰۷۰۱۰۷) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد إيلي البلعة شقيق المقدم المتقاعد اندره البلعة (۲۰۰۷۰۱۰۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦ الساعة ١٢:٠٠ في كنيسة مار روكس - الحازمية، ثم يُنقل الجثمان إلى مسقط رأسه في حوش برده حیث یوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٧ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الاثنين, أبريل 14, 2025