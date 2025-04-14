Published by lebarmy15 on اثنين, 04/14/2025 - 21:23

توفي السيد إيلي البلعة شقيق المقدم المتقاعد اندره البلعة (۲۰۰۷۰۱۰۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦ الساعة ١٢:٠٠ في كنيسة مار روكس - الحازمية، ثم يُنقل الجثمان إلى مسقط رأسه في حوش برده حیث یوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٧ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

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Date: 
الاثنين, أبريل 14, 2025