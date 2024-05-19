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Published by lebarmy3 on اثنين, 05/20/2024 - 08:29
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٠ الساعة ١٤:٠٠ في جبانة بلدة كفرزبد - قضاء زحله.
توفي السيد وهيب محمود شكر شقيق المقدم المتقاعد سليم شكر (۸۳۰۳۹۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٠ الساعة ١٤:٠٠ في جبانة بلدة كفرزبد - قضاء زحله.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٣١٦٦٥٢.
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Date:
الأحد, مايو 19, 2024