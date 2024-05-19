توفي السيد وهيب محمود شكر شقيق المقدم المتقاعد سليم شكر (۸۳۰۳۹۲) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٠ الساعة ١٤:٠٠ في جبانة بلدة كفرزبد - قضاء زحله.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٣١٦٦٥٢.