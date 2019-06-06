توفي النقيب المتقاعد جان داغر من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شقيق الملازم أول الشهيد (شهيد شرف) مارون داغر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 7 /6 /2019 الساعة 16,30 في كنيسة مار تقلا – المروج، ويوارى الثرى في مدافن الرعية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في الصالة العامة – المروج، وبتاريخي 6 و8 /6 /2019 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في الصالة المذكورة، وبتاريخ 9 /6 /2019 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالة المجمع الرعوي – زكريت.