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Published by lebarmy5 on خميس, 06/06/2019 - 22:36
توفي النقيب المتقاعد جان داغر من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شقيق الملازم أول الشهيد (شهيد شرف) مارون داغر من ضباط الجيش اللبناني.
توفي النقيب المتقاعد جان داغر من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شقيق الملازم أول الشهيد (شهيد شرف) مارون داغر من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 7 /6 /2019 الساعة 16,30 في كنيسة مار تقلا – المروج، ويوارى الثرى في مدافن الرعية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في الصالة العامة – المروج، وبتاريخي 6 و8 /6 /2019 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في الصالة المذكورة، وبتاريخ 9 /6 /2019 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالة المجمع الرعوي – زكريت.
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Date:
الخميس, يونيو 6, 2019