توفي السيد يوسف الرزي شقيق الملازم أول شهوان الرزي من فوج التدخل الرابع.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 11 / 2019 الساعة 15.30 في كنيسة القديسة ريتا – أرده – قضاء زغرتا.

تقبل التعازي قبل الدفن و بعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 و بتاريخ 29 / 11 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 حيث سيقام قداس بالتاريخ ذاته الساعة 16.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه.