توفي المؤهل أول محمد حسن شريف ذيب من المديرية لقوى الأمن الداخلي شقيق الملازم أول قاسم ذيب من منطقة بيروت – سرية حماية المجلس النيابي.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 10 / 2022 الساعة 11.00 في جبانة بلدة رشكنانية – قضاء صور – الجنوب.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 893631 /03.