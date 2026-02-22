توفي السيد علي مصطفى ناصر شقيق الملازم الأول المتقاعد نبيل ناصر (۲۰۱۸۰۰۷۲) من ضباط الجيش اللبناني.

أُقيم المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٢/٢٢ عقب صلاة الفجر في مسجد بخعون الكبير (مسجد العين) - بخعون - الضنية.

تُقبل التعازي للرجال يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/۲/۲۳ بعد صلاة العصر ولغاية الساعة ١٧.٠٠ في المسجد المذكور، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في جورة أبو عمر - بخعون.