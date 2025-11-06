توفي السيد ابراهيم الأسمر شقيق الملازم الأول محمد الأسمر من لواء المشاة العاشر.

أُقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦ الساعة ١٤,٣٠ ووري الثرى في جبانة بلدة مجدلا - عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الساعة ١٤,٣٠ لغاية الساعة ١٧,٠٠ في قاعة مسجد البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالملازم الأول محمد الأسمر على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٦٥٥٥٨.