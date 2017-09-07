توفي السيد شربل مرعب شقيق الملازم الشهيد جورج مرعب من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 7 / 2017 الساعة 17.00 في كنيسة سيدة الوردية – ذوق مصبح.

تقبل التعازي بتاريخ 9 / 7 / 2017 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 10 / 7 / 2017 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 11 / 7 / 2017 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.