توفي السيد طوني رحمه شقيق الملازم الشهيد يوسف الخوري فرنسيس رحمه من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 1 / 2019 الساعة 14.00 في كنيسة مار سابا – بشري.

تقبل التعازي بتاريخ 18 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 وبتاريخ 19 / 1 / 2019 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 20 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.30 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار الياس المارونية – المكلس – المتن.