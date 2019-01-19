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Published by lebarmy3 on سبت, 01/19/2019 - 21:28
توفي السيد طوني رحمه شقيق الملازم الشهيد يوسف الخوري فرنسيس رحمه من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد طوني رحمه شقيق الملازم الشهيد يوسف الخوري فرنسيس رحمه من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 1 / 2019 الساعة 14.00 في كنيسة مار سابا – بشري.
تقبل التعازي بتاريخ 18 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 وبتاريخ 19 / 1 / 2019 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 20 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.30 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار الياس المارونية – المكلس – المتن.
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Date:
الجمعة, يناير 18, 2019