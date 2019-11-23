Published by lebarmy2 on اثنين, 11/25/2019 - 14:11

توفي السيد يوسف زغيب شقيق الملازم اول المتقاعد شامل زغيب من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 24 / 11 /2019 الساعة 15.30 في كنيسة مار افرام – كفردبيان.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.30 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 25 / 11 /2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 26 / 11 /2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس للروم الكاثوليك – الدكوانة.

 

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Date: 
السبت, نوفمبر 23, 2019