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Published by lebarmy2 on اثنين, 11/25/2019 - 14:11
توفي السيد يوسف زغيب شقيق الملازم اول المتقاعد شامل زغيب من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد يوسف زغيب شقيق الملازم اول المتقاعد شامل زغيب من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 24 / 11 /2019 الساعة 15.30 في كنيسة مار افرام – كفردبيان.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.30 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 25 / 11 /2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 26 / 11 /2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس للروم الكاثوليك – الدكوانة.
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Date:
السبت, نوفمبر 23, 2019