توفي السيد يوسف زغيب شقيق الملازم اول المتقاعد شامل زغيب من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 11 /2019 الساعة 15.30 في كنيسة مار افرام – كفردبيان.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.30 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 25 / 11 /2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 26 / 11 /2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس للروم الكاثوليك – الدكوانة.