توفي الرقيب الأول في قوى الأمن الداخلي جوزف بطرس حبيب شقيق الملازم كرستينا حبيب من أركان الجيش للتجهيز – مديرية القوامة.

أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٦.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ ابتداءً من الساعة ١٢:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة السيدة – الفنار وبتاريخي ١٨ و٢٠٢٤/٤/١٩ في منزل الفقيد الكائن في الكفور – النبطية.