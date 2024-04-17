- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on أربعاء, 04/17/2024 - 17:04
توفي الرقيب الأول في قوى الأمن الداخلي جوزف بطرس حبيب شقيق الملازم كرستينا حبيب من أركان الجيش للتجهيز – مديرية القوامة.
توفي الرقيب الأول في قوى الأمن الداخلي جوزف بطرس حبيب شقيق الملازم كرستينا حبيب من أركان الجيش للتجهيز – مديرية القوامة.
أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٦.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ ابتداءً من الساعة ١٢:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة السيدة – الفنار وبتاريخي ١٨ و٢٠٢٤/٤/١٩ في منزل الفقيد الكائن في الكفور – النبطية.
Ar
Date:
الأربعاء, أبريل 17, 2024