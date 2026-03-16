Published by lebarmy5 on اثنين, 03/16/2026 - 16:09
توفي السيد حنا سعاده شقيق الملازم نورا سعاده من فوج المدرعات الأول.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/۳/۱۷ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة سيدة البيدر - حصارات - جبيل.
تُقبل التعازي يومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ١٦ و٢٠٢٦/٣/١٧ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٨ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحبة العلاقة على رقم الهاتف: ٧٠/٥٨٠٩٩٢.
