توفي السيّد أسعد يوسف موزايا شقيق النائب السابق العميد الركن المتقاعد شامل موزايا من ضبّاط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 5 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار عبدا الرعائية - جاج.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 31 / 5 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار ماما - حبوب ويليها قداس المرافقة، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

- النائب السابق العميد الركن المتقاعد شامل موزايا: 03/326625.

- زوجة الفقيد السيدة مارلين الشامي: 71/378321.

