توفي الأب كميل شمعون شقيق النقيب الشهيد جورج شمعون من ضباط الجيش البناني.

أقيم المأتم بتاريخ 1 / 6 / 2018.

تقبل التعازي بتاريخ 1 / 6 / 2018 لغاية الساعة 18.00 في دير مار مخايل بنابيل – المتن وسيقام قداس وجناز لراحة نفسه بتاريخ 3 / 6 / 2018 الساعة 10.00 في كنيسة مار روكز حوش حالا – رياق وتقبل التعازي لغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة.