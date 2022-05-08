توفي السيد نقولا غضبان شقيق النقيب المتقاعد معروف غضبان من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 8 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار إليان في رأس بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 7 / 8 / 2022 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة مار جرجس - اللويزة.

