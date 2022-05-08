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Published by lebarmy3 on جمعة, 08/05/2022 - 08:50
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 7 / 8 / 2022 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة مار جرجس - اللويزة.
توفي السيد نقولا غضبان شقيق النقيب المتقاعد معروف غضبان من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 5 / 8 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار إليان في رأس بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 7 / 8 / 2022 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة مار جرجس - اللويزة.
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Date:
الخميس, أغسطس 4, 2022