اثنين, 03/02/2026 - 21:36
توفي السيد جورج مخائيل عيسى شقيق النقيب المتقاعد وديع عيسى (۸۳۰۰۱۱) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار جرجس - غويا - القبيات - عكار.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۹.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۷.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة وتختتم بقداس المرافقة.
Date:
الاثنين, مارس 2, 2026