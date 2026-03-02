توفي السيد جورج مخائيل عيسى شقيق النقيب المتقاعد وديع عيسى (۸۳۰۰۱۱) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار جرجس - غويا - القبيات - عكار.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۹.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۷.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة وتختتم بقداس المرافقة.