Published by lebarmy12 on أربعاء, 09/10/2025 - 17:06
توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۹/۹ المؤهل أول المتقاعد صالح صالح رقم ۲٥۰٥۱ شقيق النقيب المتقاعد وليد صالح (۲۰۰۱۰۰۰٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۹/۱۰ الساعة ۱۷,۳۰ في جبانة الزيتون - الفاكهة - بعلبك.
تقبل التعازي بعد الدفن، و يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/۹/۱۱ إعتبارًا من الساعة ٩,٠٠ لغاية الساعة ١٩,٠٠ في خلية الفاكهة الإجتماعية، ويوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٥/۹/۱۲ إعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ١٨,٠٠ في صالة كاتدرائية مار جرجس - صربا.
Date:
الأربعاء, سبتمبر 10, 2025