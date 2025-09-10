توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۹/۹ المؤهل أول المتقاعد صالح صالح رقم ۲٥۰٥۱ شقيق النقيب المتقاعد وليد صالح (۲۰۰۱۰۰۰٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۹/۱۰ الساعة ۱۷,۳۰ في جبانة الزيتون - الفاكهة - بعلبك.

تقبل التعازي بعد الدفن، و يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/۹/۱۱ إعتبارًا من الساعة ٩,٠٠ لغاية الساعة ١٩,٠٠ في خلية الفاكهة الإجتماعية، ويوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٥/۹/۱۲ إعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ١٨,٠٠ في صالة كاتدرائية مار جرجس - صربا.