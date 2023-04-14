توفي السيد ميشال الياس عون شقيق النقيب المتقاعد يوسف عون من ضبّاط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 4 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار الياس - الدامور.

تقبل التعازي بتاريخ 15 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 16.00 وبتاريخ 16 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالنقيب المتقاعد يوسف عون على رقم الهاتف:03/115511.