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Published by lebarmy3 on جمعة, 04/14/2023 - 18:08
توفي السيد ميشال الياس عون شقيق النقيب المتقاعد يوسف عون من ضبّاط الجيش اللبناني.
توفي السيد ميشال الياس عون شقيق النقيب المتقاعد يوسف عون من ضبّاط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 4 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار الياس - الدامور.
تقبل التعازي بتاريخ 15 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 16.00 وبتاريخ 16 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالنقيب المتقاعد يوسف عون على رقم الهاتف:03/115511.
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Date:
الجمعة, أبريل 14, 2023