Published by lebarmy3 on جمعة, 04/14/2023 - 18:08

توفي السيد ميشال الياس عون شقيق النقيب المتقاعد يوسف عون من ضبّاط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 4 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار الياس - الدامور.
تقبل التعازي بتاريخ 15 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 16.00 وبتاريخ 16 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالنقيب المتقاعد يوسف عون على رقم الهاتف:03/115511.

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Date: 
الجمعة, أبريل 14, 2023