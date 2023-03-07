توفي شقيق النقيب الياس عون من فوج التدخل الثاني.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 6 / 2023 الساعة 17.00 في كنيسة مار جرجس – جديدة الفاكهة – بعلبك، ويوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 27 / 6 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 29 / 6 /2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة سيدة البشارة - الربوة أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: خلوي: 130199 / 03 .