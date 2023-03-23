توفي السيد جهاد أبو صعب شقيق النقيب جميل أبو صعب من الكلية الحربية.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 3 / 2023 الساعة 13,00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة الكفير – حاصبيا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 25 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 27 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 12,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة سيدة البشارة ( مجمع الرعوي جل الديب)، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:70/535050.