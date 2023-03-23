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Published by lebarmy12 on خميس, 03/23/2023 - 22:06
توفي السيد جهاد أبو صعب شقيق النقيب جميل أبو صعب من الكلية الحربية.
يقام المأتم بتاريخ 24 / 3 / 2023 الساعة 13,00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة الكفير – حاصبيا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 25 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 27 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 12,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة سيدة البشارة ( مجمع الرعوي جل الديب)، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:70/535050.
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Date:
الخميس, مارس 23, 2023