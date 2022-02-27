توفي السيد طارق مخول شقيق كلّ من العميد الركن المتقاعد عبد الله مخول والرائد المتقاعد مخائيل مخول كلاهما من ضباط الجيش اللبناني والملازم وائل مخول من معهد تدريب الأفراد.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 2 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان – حكر الشيخ طابا – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 28 / 2 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 وإبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد الارقام التالية:

- العميد الركن المتقاعد عبد الله مخول: 637163 / 03.

- الرائد المتقاعد مخائيل مخول: 834599 / 03.

- الملازم أول وائل مخول: 063863 / 71.