توفي السيد بدر الدين احمد عبد الحميد شعبان شقيق كل من العقيد عبد شعبان من مديرية المخابرات والمقدم شادي شعبان من ضباط المديرية العامة للأمن العام.

يقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۳۰ بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة شحيم - جبل سويد.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ١ و ۲۰٢٥/١٢/٢ اعتبارًا من الساعة ۱۰,۰۰ لغاية الساعة ١٧,٠٠ في مسجد محي الدين بدر - قاعة المرحوم الحاج وليد الحجار الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه.