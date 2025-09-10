توفي السيد منظر محمد الحلبي شقيق كل من العميد الإداري المتقاعد ماهر الحلبي (۷۳۰۰۰۱) والعميد الركن المتقاعد مازن الحلبي (۷٥۰۰٤٩) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۹/۹ عقب صلاة الظهر في جامع الخاشقجي وووري الثرى في جبانة الشهداء قصقص - بيروت.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل والده - قصقص - شارع المكاوي، ويومي الأربعاء والخميس بتاريخي ۱۰ و ٢٠٢٥/٩/١۱ للرجال والنساء اعتبارًا من الساعة ١٦,٠٠ ولغاية الساعة ۱۹,۰۰ في قاعة جامع الحاج محمد البساتنة - دوار شاتيلا أو عبر الاتصال بالعميد الإداري المتقاعد ماهر الحلبي على رقم الهاتف الخلوي : ٠٣/٢٣٦٩٧٨.