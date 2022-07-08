توفي السيد كامل ظاهر شقيق كل من العميد الركن المتقاعد عبد المنعم ظاهر و العميد الركن المتقاعد عبدالله ظاهر كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 8 / 2022 الساعة 17.00 في جبانة بلدة برج قلاوية – صور.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.