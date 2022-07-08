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Published by lebarmy10 on أحد, 08/07/2022 - 13:49
توفي السيد كامل ظاهر شقيق كل من العميد الركن المتقاعد عبد المنعم ظاهر و العميد الركن المتقاعد عبدالله ظاهر كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد كامل ظاهر شقيق كل من العميد الركن المتقاعد عبد المنعم ظاهر و العميد الركن المتقاعد عبدالله ظاهر كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 7 / 8 / 2022 الساعة 17.00 في جبانة بلدة برج قلاوية – صور.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأحد, أغسطس 7, 2022