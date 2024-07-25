توفي السيد محمد سليمان حسين آغا شقيق كل من العميد الركن المتقاعد فاروق حسين آغا (٥٨٠٠١٥) من ضباط الجيش اللبناني والعميد المتقاعد فؤاد حسين آغا من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٤.

تقبل التعازي بتاريخي ٢٥ و٢٠٢٤/٧/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٧:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في قاعة مسجد الشكر - كورنيش الميناء البحري - جانب جامعة بيروت العربية.