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Published by lebarmy12 on اثنين, 02/15/2021 - 13:57
توفي السيد عماد سليم شقيق كل من العميد الركن المتقاعد موريس سليم والعميد الإداري المتقاعد آمال سليم كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 2 / 2021 الساعة 12,00 في كنيسة مار بطرس وبولس الأرثوذكس – كفرشيما.
تقبل التعازي عبر الإتصال بالضابطين العامّين المتقاعدين صاحبي العلاقة على رقم الهاتف:
- العميد الركن المتقاعد موريس سليم: 03/295729.
- العميد الإاداري المتقاعد آمال سليم: 70/202180.
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Date:
الاثنين, فبراير 15, 2021