توفي السيد عماد سليم شقيق كل من العميد الركن المتقاعد موريس سليم والعميد الإداري المتقاعد آمال سليم كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 2 / 2021 الساعة 12,00 في كنيسة مار بطرس وبولس الأرثوذكس – كفرشيما.

تقبل التعازي عبر الإتصال بالضابطين العامّين المتقاعدين صاحبي العلاقة على رقم الهاتف: