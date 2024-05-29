توفي السيد ديب يوسف أبو رزق شقيق كل من العميد الركن المتقاعد ميشال أبو رزق (٦٧٠٠١٣) والعميد الركن المتقاعد سليمان أبو رزق (۷۲۰۰٤٧) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١ الساعة ۱۱:۰۰ في كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس - مار تقلا - الحازمية.

تقبل التعازي بعد الصلاة لغاية الساعة ۱۸:۰۰، في صالون الكنيسة المذكورة، وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢ ابتداءً من الساعة۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في منزل شقيقه مارون الكائن في جديدة مرجعيون.